Haddad critica decisão sobre taxa de juros e afirma que o comunicado do Banco Central é 'muito preocupante'

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), criticou nesta quarta-feira (22) a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), de manter a taxa de juros no patamar atual de 13,75% ao ano, o segundo maior percentual do mundo em um ranking de 40 países.

"Eu considerei o comunicado muito preocupante, porque hoje divulgamos o relatório bimestral mostrando que nossas projeções estão se confirmando", disse Haddad a jornalistas.

O BC é presidido por Roberto Campos Neto, que desafiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e não descartou manter ou subir a taxa básica de juros.

A Força Sindical, uma das maiores centrais sindicais do País, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) também criticaram a decisão do Copom.

