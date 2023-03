Haddad defende política de preços da Petrobrás em que variações internacionais não "pesem no bolso"

No entanto, ministro disse que o assunto é "agenda" do MME, pasta controlada pela chamada "ala técnica" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acenou à chamada "ala política" do entorno do presidente Lula ao defender, nesta quinta-feira (2), que a política de preços da Petrobrás não faça com que variações das cotações internacionais "pesem no bolso do consumidor".

Segundo ele, a mudança na política de preços é uma “tarefa encomendada pelo presidente” Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No entanto, afirmou que o tema “é agenda” do Ministério de Minas e Energia (MME), que vem se mostrando mais comprometido com a chamada "ala técnica" e ao mercado financeiro.

>>> Jean Paul Prates promete manter "dividendos robustos" da Petrobrás em 2023

“Vamos fazer um trabalho digno para a tarefa que foi encomendada pelo presidente”, disse Haddad a jornalistas na porta do Ministério da Fazenda, depois de participar de cerimônia no Palácio do Planalto, conforme o jornal Valor Econômico.

Haddad também afirmou que a mudança na política de preços é um assunto "delicado". "Envolve a relação do Brasil com o mundo, somos importadores de derivados”, disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.