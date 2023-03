Pimenta defende Alexandre Silveira e diz que conselheiros da Petrobrás têm respaldo de Lula, Rui Costa e Prates

Apoie o 247

Reuters -Todos os nomes indicados pelo governo para o Conselho de Administração da Petrobras foram escolhidos de forma consensual entre o presidente da estatal, Jean Paul Prates, e os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta quinta-feira o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta.

Pimenta acrescentou, em entrevista a jornalistas antes de cerimônia no Palácio do Planalto, que Silveira "tem total respaldo" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Nenhuma indicação foi feita que não tenha sido conversada, consensuada e aprovada por essas pessoas", disse Pimenta, citando Silveira, Prates e Costa.

"Qualquer especulação diferente dessa é inverídica", completou.

O ministro disse não ter visto as declarações da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que cobrou Silveira a não cometer "estelionato eleitoral" ao afirmar, em entrevista ao portal Metrópoles, que ele não pode "colocar um conselheiro que seja contra o que o presidente falou na campanha".

Silveira barrou nomes indicados por Prates para o conselho da Petrobras para colocar pessoas ligadas ao centrão, de acordo com reportagens publicadas na imprensa nesta semana.

