Haddad diz que tributação de apostas na internet deve sair após viagem à China

Medida provisória está em fase final de preparação e exigirá que empresas responsáveis por esses jogos sejam sediadas no Brasil edit

Apoie o 247

ICL

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que a definição sobre tributação de apostas esportivas na internet deve sair depois de viagem para a China com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acontece no final deste mês.

De acordo com o ministro, o governo ainda avalia qual será a alíquota do tributo a ser cobrado dessas empresas, ressaltando que provavelmente será um tipo de contribuição.

"Como não há série histórica, a gente não tem conhecimento histórico do setor, temos que acumular informações que estão vindo do próprio setor, mas não podem ser exclusivas deles", afirmou.

>>> Taxação de jogos on-line deve arrecadar entre R$ 2 bi e R$ 6 bi, diz Haddad

A gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a sancionar uma lei que previa a cobrança de contribuição social sobre esses jogos, mas o novo governo argumenta que a taxação não chegou a ser feita.

Na tarde desta terça-feira, Haddad terá reunião com representantes de empresas de jogos e loterias, incluindo companhias como Betano e Betnacional.

Segundo o Ministério da Fazenda, a medida provisória em fase final de preparação pelo governo para tributar as apostas esportivas online exigirá que as empresas responsáveis por esses jogos sejam sediadas no Brasil.

A pasta vai ainda criar mecanismos de fiscalização para coibir fraudes e manipulações de resultados de partidas.

Nas chamadas apostas de quota fixa, o apostador tenta prever resultados de eventos esportivos, como placar, número de cartões amarelos e vermelhos, autores de gols e substituições de jogadores. Ao apostar, a pessoa já sabe quanto pode ganhar se acertar, por meio da aplicação de um multiplicador do valor apostado.

A atividade é prevista em lei desde 2018, mas, segundo a Fazenda, a falta de regulamentação sobre como a lei deveria ser aplicada transformou o setor em uma atividade sem regras a serem cumpridas e sem tributação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.