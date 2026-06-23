Ibovespa avança e rompe marca dos 171 mil pontos

Reuters - O Ibovespa avançava no começo da tarde desta terça-feira, superando o patamar dos 171 mil pontos, com as ações da Axia e do Itaú Unibanco entre os primeiros suportes, descolando-se do viés negativo de mercados acionários no exterior.

Investidores também analisavam a ata da última decisão de juros do Banco Central, na qual a autoridade monetária indicou que combinará momentos de pausa e retomada no ciclo de cortes da taxa Selic para levar a inflação à meta de 3% no primeiro trimestre de 2028, um prazo mais longo do que o usual.

Por volta de 13h25, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, avançava 0,61%, a 171.407,41 pontos, após marcar 168.495,17 pontos na mínima do dia. O volume financeiro somava R$9,23 bilhões.

Entre os principais suportes para o sinal positivo, Axia ON valorizava-se 1,91% e Itaú Unibanco PN subia 0,78%. Na ponta contrária, Vale ON cedia 1,48%.

Em Nova York, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, perdia 0,95%.

(Por Paula Arend Laier. Edição de Camila Moreira)