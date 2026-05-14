Ibovespa avança em sessão de recuperação no mercado financeiro

Reuters - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, após três quedas seguidas, com Itaú Unibanco entre os principais suportes, em mais um pregão marcado pela repercussão de resultados corporativos, incluindo os números de Banco do Brasil, CSN e Braskem.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 0,72%, a 178.365,86 pontos, após acumular um declínio de 3,8% nos primeiros pregões da semana, fechando na véspera em uma mínima desde 20 de março.

Na máxima da sessão desta quinta-feira, chegou a 179.475,97 pontos. Na mínima, a 177.103,81 pontos. O volume financeiro somou R$30,1 bilhões.

Wall Street corroborou a recuperação local, com o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, encerrando o dia em alta de 0,77% e renovando máximas.

O alívio nos rendimentos dos Treasuries e acomodação dos preços do petróleo também apoiaram a melhora na bolsa paulista, um dia após o humor no pregão azedar com noticiário envolvendo o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O Ibovespa caiu quase 2% no pior momento na véspera após a revelação pelo site The Intercept Brasil de conversas entre Flávio e o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, sobre pagamentos milionários para financiar um filme sobre a vida do pai do parlamentar, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda na quarta-feira, Flávio negou que tenha cometido qualquer irregularidade em sua relação com o ex-banqueiro.

Na visão do superintendente da Necton/BTG Pactual, Marco Tulli Siqueira, a bolsa brasileira refletiu nesta sessão ajustes à reação "um pouco exagerada" da véspera à notícia sobre Flávio e Vorcaro e seus potenciais desdobramentos.

Ele destacou que o Ibovespa tem experimentado um ajuste mais recentemente, em parte sustentado pela saída de capital externo, mas a perspectiva ainda é positiva para as ações brasileiras.