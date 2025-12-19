Ibovespa fecha aos 159 mil pontos, alta pela segundo pregão seguido

SÃO PAULO, 19 Dez (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta pelo segundo pregão seguido nesta sexta-feira, superando os 159 mil pontos no melhor momento, em desempenho endossado por Wall Street e com as ações de Itaú Unibanco e Bradesco entre as maiores altas.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,35%, a 158.473,02 pontos, tendo marcado 159.551,94 na máxima e 157.906,06 na mínima do dia.

Na semana, porém, o Ibovespa registrou queda de 1,43%, deixando o mês com um declínio acumulado de 0,38%. No ano, porém, ainda mostra um avanço de 31,75%.

O volume financeiro somou R$32,3 bilhões nesta sexta-feira, marcada pelo vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista.

Na visão do analista-chefe da Levante Inside Corp, Eduardo Rahal, foi uma sessão de recuperação, após as quedas na terça-feira e na quarta-feira, tendo como pano de fundo o alívio nas taxas dos DIs e um dólar com oscilação modesta ante o real.

Após começar a semana com alta de 1% no fechamento da segunda-feira, o Ibovespa caiu mais de 3% no dia seguinte e quase 0,8% na quarta-feira, antes de subir cerca de 0,4% na quinta-feira.

Para o estrategista Bruno Perri, sócio-fundador da Forum Investimentos, o mercado local "respirou", tentando voltar ao patamar positivo em dezembro, corrigindo quedas anteriores, enquanto investidores seguem atentos a movimentações eleitorais.

O último pregão da semana teve entre os destaques do noticiário local a aprovação pelo Congresso Nacional do Orçamento de 2026, prevendo um superávit primário de R$34,5 bilhões no próximo ano.

Em Nova York, o S&P 500 fechou com acréscimo de 0,88%, em movimento sustentado principalmente por papéis do setor de tecnologia.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,92%, após seu conselho de administração aprovar aumento de capital de R$12,85 bilhões que se dará mediante emissão de novas ações gratuitas aos acionistas do grupo financeiro. A bonificação será na proporção de três novas ações para cada 100 papéis detidos, com as ações mantidas em tesouraria sendo bonificadas na mesma proporção.

- BRADESCO PN avançou 0,93%, também tendo no radar decisão do conselho de administração de aprovar R$3,9 bilhões em juros sobre capital próprio complementares até o final de julho do ano que vem. Ainda no setor, SANTANDER BRASIL UNIT fechou com acréscimo de 0,84%, enquanto BANCO DO BRASIL ON recuou 0,69%.

- VALE ON encerrou com acréscimo de 0,71%, também entre os principais suportes do Ibovespa, tendo como pano de fundo o movimento dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou a sessão do dia com alta de 0,52%.

- EMBRAER ON valorizou-se 1,41%, após a controlada Eve Air Mobility divulgar que o protótipo em escala real do eVTOL da companhia completou seu primeiro voo. A Eve, que acumulou quase 3.000 encomendas potenciais para a aeronave elétrica de decolagem e pouso verticais, espera fazer as primeiras entregas em 2027.

- SABESP ON avançou 0,76%, após o conselho de administração da empresa de saneamento básico aprovar R$1,8 bilhão em juros sobre capital próprio, equivalentes a R$2,63 por ação. O colegiado também aprovou aumento do capital social da companhia de R$2,81 bilhões, com emissão de 20.264.000 ações que serão distribuídas a acionistas.

- PETROBRAS PN fechou com elevação de 0,36% e PETROBRAS ON valorizou-se 0,71%, endossadas pela alta dos preços do petróleo no exterior.

- BRASKEM PNA subiu 6,56%, após assinar com a Petrobras novos contratos de longo prazo com valor total estimado de cerca de US$17,84 bilhões. Investidores também continuam atentos a uma potencial troca de acionista de controle da petroquímica, com avanço nesse processo após acordo assinado entre a companhia e a IG4 Capital.

- IRB(RE) ON avançou 2,5%, em pregão de ajustes, após cair nas três sessões anteriores, acumulando no período uma perda de mais de 5%. Em dezembro, a ação do ressegurador acumula uma valorização de 6%. No começo da semana, a companhia aprovou programa de recompra de até 4 milhões de ações. Investidores seguem na expectativa de anúncio de dividendos.

- CSN MINERAÇÃO ON caiu 4,01%, após acordo para comprar uma participação de até 11,17% na transportadora ferroviária MRS da sua controladora, a CSN, por até R$3,35 bilhões. CSN ON recuou 3,23%. No setor, USIMINAS PNA fechou em baixa 1,01%, tendo ainda no radar mudança na diretoria financeira. GERDAU PN encerrou o dia negociada com declínio de 0,29%.

- TOTVS ON recuou 2,16%, completando quatro pregões seguidos de queda, mas ainda registrando desempenho positivo no mês. No ano, a alta das ações da empresa de software alcança cerca de 65%. Após o fechamento, a companhia disse que fechou acordo para comprar a empresa de desenvolvimento de software TBDC por R$80 milhões.

- BLAU ON, que não está no Ibovespa, saltou 8,03%, após a farmacêutica divulgar que está em fase avançada de desenvolvimento do biossimilar do pembrolizumabe, imunoterápico usado no tratamento de diversos tipos de câncer. A Blau disse que a Anvisa emitiu o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) do insumo farmacêutico ativo (IFA) do medicamento.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)