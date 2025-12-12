TV 247 logo
      Ibovespa alcança novo recorde aos 161 mil pontos e dólar cai abaixo de R$ 5,40

      Bolsa brasileira sobe mais de 1% com ações de bancos e Petrobras, enquanto mercado reage a dados fiscais e sinais do Fed

      Ibovespa alcança novo recorde aos 161 mil pontos e dólar cai abaixo de R$ 5,40 (Foto: Reuters)

      247 - O mercado financeiro brasileiro opera em forte alta nesta quinta-feira (12), com o Ibovespa renovando seu recorde histórico e ultrapassando a marca de 161 mil pontos. O avanço ocorre em meio a um ambiente de maior apetite ao risco, mesmo com a queda dos índices futuros em Nova York, e é acompanhado por uma nova desvalorização do dólar frente ao real, negociado abaixo de R$ 5,40.

      No campo fiscal, as expectativas para as contas públicas apresentaram melhora. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, a mediana das projeções do Prisma Fiscal para o déficit primário do governo central em 2025 recuou de R$ 70,650 bilhões, estimados em novembro, para R$ 68,211 bilhões em dezembro. Para 2026, a estimativa intermediária também caiu, passando de R$ 75,447 bilhões para R$ 72,100 bilhões.

      No Brasil, o reflexo do ambiente externo e das expectativas fiscais mais favoráveis impulsiona os ativos domésticos. Por volta das 11h20, o Ibovespa avançava mais de 1%, com alta disseminada entre os papéis negociados na B3. Ações da Petrobras e dos principais bancos lideravam os ganhos, beneficiadas pelo maior apetite ao risco global. Empresas dos setores de varejo e educação também registravam valorização, em um dia marcado pela queda dos juros futuros. A Vale, por outro lado, seguia em baixa, destoando do movimento positivo do mercado.

      No câmbio, o dólar mantinha trajetória de queda frente ao real, negociado abaixo de R$ 5,40. O movimento reflete, principalmente, os ajustes nas apostas sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos a partir de 2026, além das movimentações do mercado em torno do cenário eleitoral previsto para o próximo ano.

