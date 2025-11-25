Ibovespa fecha em alta com aval de Vale

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, ultrapassando os 156 mil pontos na máxima, com apoio principalmente dos papéis da Vale em dia de avanço do minério de ferro na China, mas o fôlego não se manteve com Petrobras pressionando negativamente, em dia de queda dos preços do petróleo no exterior.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,4%, a 155.902,59 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 154.821,35 pontos na mínima e 156.373,21 pontos na máxima do dia. O volume financeiro do pregão somava R$18,48 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)