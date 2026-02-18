Ibovespa recua após Carnaval com queda da Vale e pressão no mercado

Reuters - O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, na volta do fim de semana prolongado pelo Carnaval, pressionado pelas ações da Vale, enquanto os papéis da Petrobras avançaram com a alta dos preços do petróleo no mercado externo.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,35%, a 185.819,21 pontos, após subir a 187.656,93 pontos na máxima e marcar 185.000,96 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro somava R$ 20,95 bilhões antes dos ajustes finais, em pregão marcado pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa e de contrato futuro do índice.

(Por Paula Arend Laier)