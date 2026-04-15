Ibovespa recua após sequência de 11 altas consecutivas

Reuters - O Ibovespa voltou a testar os 199 mil pontos nesta terça-feira, mas fechou em queda, em pregão de ajustes, encerrando uma série de onze altas, quando renovou suas máximas históricas e se aproximou da marca inédita de 200 mil pontos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,58%, a 197.500,35 pontos, no primeiro fechamento negativo de abril, de acordo com dados preliminares. Na sessão, chegou a 199.232,46 pontos na máxima e a 196.966,16 na mínima.

O volume financeiro somava R$35,36 bilhões antes dos ajustes finais, em dia também marcado pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa e de contrato futuro do índice.

Na véspera, o Ibovespa ultrapassou os 199 mil pontos pela primeira vez na história no melhor momento, chegando a 199.354,81 pontos, mas não sustentou o fôlego e encerrou a 198.657,33 pontos. Ainda assim, renovou recorde de fechamento e confirmou uma sequência de onze altas, período em que acumulou um ganho de mais de 9%.