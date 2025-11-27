Ibovespa recua levemente após bater novo recorde em pregão esvaziado

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um declínio modesto nesta quinta-feira, após renovar recorde intradia perto dos 159 mil pontos, em pregão de liquidez reduzida devido ao feriado nos Estados Unidos, com investidores na expectativa pela divulgação do plano de negócios da Petrobras.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa terminou com variação negativa de 0,12%, a 158.359,76 pontos, após chegar a 158.863,96 pontos na máxima do dia, novo topo intradia. Na mínima da sessão, marcou 158.167,08 pontos.

O volume financeiro somou apenas R$12,46 bilhões, contra uma média diária de R$28,7 bilhões em novembro, com o mercado norte-americano fechado em razão do Dia de Ação de Graças.

Na visão do diretor de investimentos da Reach Capital, Ricardo Campos, "não tem como (o Ibovespa) não subir" com expectativa de que o Federal Reserve continuará baixando os juros nos Estados Unidos e que o Banco Central do Brasil deve começar um ciclo de alívio monetário no próximo ano.

Além disso, ressaltou, tem se consolidado a percepção de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve ser o candidato de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição de 2026. Ele destacou que uma mudança é bem-vista mediante os receios com as perspectivas fiscais sob a atual gestão.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN fechou em alta de 0,53%, em meio a expectativas para a divulgação do plano de investimento quinquenal da estatal, após o fechamento da bolsa. Fontes afirmaram à Reuters que o plano terá a primeira queda sob o governo Lula pelo impacto do patamar mais baixo do preço do petróleo, mas o total previsto no período entre 2026 e 2030 ainda será muito semelhante ao atual programa.

- VALE ON recuou 0,38%, após desempenho mais robusto na véspera, mesmo com o avanço dos contratos futuros de minério de ferro na China, onde o vencimento mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian subiu 0,44%, para 799,5 iuanes (US$112,92) a tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,34%, em dia sem sinal único no setor, que apresentou performance sólida na quarta-feira. BANCO DO BRASIL ON fechou com variação negativa de 0,27%, enquanto BRADESCO PN terminou em baixa de 0,2% e SANTANDER BRASIL UNIT subiu 0,09%.

- RAÍZEN PN fechou em alta de 2,47%, após renovar no começo da semana mínimas históricas, ainda sem um sinal efetivo de resolução para seu endividamento elevado.

- VIBRA ENERGIA ON avançou 2,04%, tendo como pano de fundo nova operação envolvendo autoridades de várias esferas, incluindo Receita Federal, contra fraudes no mercado de combustíveis. Na visão de analistas do Bradesco BBI, ganhos recentes de participação de mercado das principais marcas estão ligados à agenda de combate à informalidade no setor.

- HAPVIDA ON recuou 5,3%, renovando mínimas históricas. O papel tem sido pressionado particularmente desde a divulgação do balanço do terceiro trimestre, que decepcionou agentes financeiros. Entre os vendedores desde então está a gestora SPX, que no último dia 18 divulgou que passou a deter apenas 3,73% do capital social da empresa de planos de saúde.