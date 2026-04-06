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      Ibovespa tem alta tímida apoiada em Petrobras com investidor atento a ultimato dos EUA ao Irã

      Bolsa brasileira avança com foco no ultimato dos Estados Unidos ao país asiático, agredido por forças estadunidenses há mais de um mês

      Paintel de cotações na B3, em São Paulo - 16/07/2023 (Foto: REUTERS/Amanda Perobelli)

      Reuters - O Ibovespa fechou com um acréscimo modesto nesta segunda-feira, sustentado principalmente pelo avanço da Petrobras, em mais um dia de alta dos preços do petróleo no exterior, enquanto agentes financeiros aguardam o desfecho do ultimato dado pelos Estados Unidos ao Irã envolvendo um acordo de cessar-fogo.  

      Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,12%, a 188.279,30 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 189.219,50 na máxima e 187.811,25 na mínima do dia. O volume financeiro somava R$16,67 bilhões antes dos ajustes finais.

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