Ibovespa tem alta tímida apoiada em Petrobras com investidor atento a ultimato dos EUA ao Irã

Reuters - O Ibovespa fechou com um acréscimo modesto nesta segunda-feira, sustentado principalmente pelo avanço da Petrobras, em mais um dia de alta dos preços do petróleo no exterior, enquanto agentes financeiros aguardam o desfecho do ultimato dado pelos Estados Unidos ao Irã envolvendo um acordo de cessar-fogo.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,12%, a 188.279,30 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 189.219,50 na máxima e 187.811,25 na mínima do dia. O volume financeiro somava R$16,67 bilhões antes dos ajustes finais.