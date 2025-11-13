Indústria automotiva registra leve avanço em outubro no Brasil

247 - A produção de veículos no Brasil registrou um movimento moderado de alta em outubro, refletindo a retomada gradual do setor após oscilações recentes. O levantamento aponta crescimento mensal, ainda que parte da indústria siga enfrentando impactos de paralisações pontuais.

De acordo com dados divulgados pela Reuters, com informações da Anfavea, a produção nacional avançou 1,8% em outubro frente a setembro, alcançando 247,8 mil unidades entre carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. No entanto, na comparação com o mesmo mês de 2024, houve ligeira queda de 0,5%, influenciada principalmente pela interrupção temporária das operações da Toyota após a destruição de uma fábrica de motores por uma tempestade no interior paulista no fim de setembro. A montadora começou a retomar suas atividades apenas neste mês.

Ao observar o desempenho acumulado entre janeiro e outubro, o setor mantém trajetória positiva: foram produzidos 2,23 milhões de veículos, resultado que representa alta de 5,2%. As vendas seguem ritmo semelhante. Os licenciamentos somaram 260,7 mil unidades em outubro, um aumento de 7,2% em relação a setembro, mas ainda 1,6% abaixo do registrado em outubro do ano passado.

Entre janeiro e outubro, os emplacamentos totalizaram 2,17 milhões de veículos, avanço de 2,2% ante igual período de 2024. Já as exportações recuaram 6,8% na comparação anual, com 40,6 mil unidades enviadas ao exterior. No movimento contrário, as importações cresceram 9,4% frente a setembro, embora tenham marcado queda de 1,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior, com 46,4 mil veículos comercializados. No acumulado do ano, entretanto, as compras externas ainda apontam crescimento de 8,9%.