GWM reforça estratégia para o Brasil e apresenta Tank 300 a Lula durante a COP30

247 - A GWM aproveitou a participação na COP30, em Belém (PA), para reafirmar seus planos de longo prazo no Brasil. Durante encontro realizado na quarta-feira (5) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representantes da empresa detalharam investimentos, metas de nacionalização e projetos de inovação voltados à mobilidade sustentável.

No diálogo, Andy Zhang, presidente da GWM Brasil & México, e Ricardo Bastos, diretor de Assuntos Institucionais, destacaram o papel estratégico do país nas operações globais da companhia. Também estiveram presentes os executivos Gustavo Maranhão e Ives Lan, da área de Relações Governamentais.

Segundo a empresa, a conversa tratou de temas como desenvolvimento industrial, qualificação profissional, avanço tecnológico e ampliação da produção voltada a soluções de baixa emissão para a América Latina. O governo brasileiro e a montadora avaliaram ainda o potencial do país para se tornar um polo regional de inovação energética.

Após a reunião, Lula conheceu o Tank 300, modelo exibido pela GWM durante a conferência. O utilitário faz parte dos 100 veículos da marca que integram a frota oficial da COP30, usados em deslocamentos de delegações internacionais. Ao fim do encontro, o presidente recebeu uma foto registrada durante a inauguração da fábrica de Iracemápolis (SP), em agosto, gesto que reforçou o clima de aproximação entre governo e empresa.

Andy Zhang afirmou que o país é peça-chave na estratégia mundial da montadora. “O Brasil ocupa um papel estratégico na visão global da GWM. Queremos investir não apenas na produção no país, mas no desenvolvimento de tecnologia local, com engenheiros e especialistas brasileiros, trabalhando para criar soluções conectadas à realidade dos países”, disse.A companhia também atualizou o presidente sobre o cronograma de contratações da unidade de Iracemápolis, que deve encerrar 2025 com mil empregados. Lula foi convidado a visitar o estande da montadora no Salão do Automóvel, marcado para 22 a 30 de novembro, em São Paulo.

Para Ricardo Bastos, o avanço da operação brasileira está alinhado à política industrial do país. “Estamos construindo uma operação que integra indústria, inovação e sustentabilidade. Há alinhamento entre o interesse do Brasil em fortalecer sua capacidade produtiva e o compromisso da GWM com o desenvolvimento da região”, destacou.

O encontro consolidou a intenção de ampliar investimentos, elevar o conteúdo local da produção e fortalecer a presença do Brasil na transição continental para veículos de baixa emissão.A GWM, maior fabricante automotiva chinesa de capital privado, atua em mais de 150 países e mantém 13 centros de pesquisa e desenvolvimento distribuídos por quatro nações. Com 80 mil colaboradores, lidera o segmento de picapes médias na China há 27 anos, com participação superior a 50%.