Inflação perde força em abril e chega a 4,39% em 12 meses

247 - A inflação oficial do país desacelerou em abril e registrou alta de 0,67%, segundo dados divulgados nesta terça-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar da perda de ritmo em relação a março, quando o IPCA avançou 0,88%, alimentos e remédios continuaram entre os principais fatores de pressão sobre o custo de vida.

As informações são da CNN Brasil. No acumulado do primeiro quadrimestre, o índice chegou a 2,60%. Em 12 meses, a inflação acumulada alcançou 4,39%, indicando que os preços seguem em trajetória de alta, ainda que o resultado mensal tenha mostrado desaceleração.

O IPCA é considerado o índice oficial de inflação do país e serve como referência para a condução da política monetária. O resultado de abril mostra um alívio parcial frente ao mês anterior, mas também evidencia a persistência de pressões em itens essenciais para as famílias.

Entre os fatores citados pelo IBGE está o comportamento dos alimentos, que seguem afetados por questões de oferta e por custos de produção e transporte. O gerente do IPCA, José Fernando Gonçalves, afirmou que alguns produtos alimentícios têm enfrentado restrições de disponibilidade, o que contribui para a elevação dos preços.

“Alguns alimentos, de forma geral, apresentam uma restrição de oferta, o que provoca um aumento no nível de preços. No caso do leite, com a chegada do clima mais seco, sazonal no período, há redução de pasto, necessitando da inclusão de ração para os animais, o que eleva os custos. Não podemos deixar de mencionar a elevação no preço dos combustíveis, que afeta o preço final dos alimentos por conta do custo do frete”, explicou o gerente do IPCA, José Fernando Gonçalves.

A fala do técnico do IBGE ajuda a explicar por que a desaceleração geral do índice não significou queda disseminada de preços. No caso do leite, a mudança climática sazonal reduz a disponibilidade de pasto e aumenta a necessidade de alimentação complementar para o rebanho, encarecendo a produção.

Outro ponto de pressão mencionado foi o preço dos combustíveis. Como o transporte de mercadorias depende do frete, a elevação desse custo tende a se refletir no valor final de produtos consumidos pela população, especialmente alimentos.

Os remédios também aparecem como fator de pressão no resultado de abril. O impacto dos medicamentos costuma pesar diretamente no orçamento doméstico, especialmente entre famílias com maior dependência de gastos recorrentes com saúde.

Mesmo com a desaceleração de abril, o acumulado de 4,39% em 12 meses mostra que a inflação permanece como um tema relevante para consumidores, empresas e autoridades econômicas. A evolução dos preços nos próximos meses dependerá do comportamento de alimentos, combustíveis, medicamentos e demais itens de consumo essenciais.