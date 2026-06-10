Juros elevados lideram motivos de desistência na compra de imóveis, aponta levantamento

247 - Os juros elevados seguem como o principal fator que leva consumidores a desistirem da compra de imóveis no Brasil. Levantamento do Índice de Confiança do Mercado Imobiliário, realizado pela Loft em parceria com a Offerwise, mostra que 22% das pessoas que abandonaram uma negociação imobiliária nos últimos seis meses apontaram o alto custo do financiamento como a principal razão para a desistência. As informações são do jornal O Globo.

Os fatores relacionados ao crédito imobiliário concentram os principais motivos para o cancelamento das negociações. Entre os entrevistados que chegaram a iniciar uma compra, 21% afirmaram que as prestações ficaram acima do esperado. Outros 17% disseram ter encontrado imóveis com condições mais favoráveis de pagamento ou financiamento, enquanto 16% relataram dificuldades para obter aprovação de crédito.

O levantamento ouviu 1.400 pessoas em Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia. A sexta etapa da pesquisa foi realizada entre 17 de abril e 8 de maio deste ano. Para o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi, os cortes recentes na taxa básica de juros ainda não produziram efeitos significativos para quem busca financiamento imobiliário.

"Mesmo com os cortes recentes na Selic, o consumidor ainda não sentiu tanto impacto nas condições do financiamento. Até porque o impacto leva cerca de seis meses para efetivamente chegar às condições de crédito."

Persistência do problema

Os resultados indicam que a questão dos juros elevados não é recente. Desde o início da série histórica do levantamento, no fim de 2024, o custo do financiamento aparece de forma recorrente como o principal motivo de desistência entre potenciais compradores. Na edição mais recente da pesquisa, 21% dos entrevistados mencionaram os juros como razão para abandonar uma negociação, percentual praticamente inalterado em comparação aos levantamentos anteriores.

"O dado mais revelador é a estabilidade do número ao longo de quase dois anos de pesquisa. Independentemente das oscilações da Selic, os juros seguem sendo o principal obstáculo para quem tenta comprar um imóvel", afirmou Takahashi.

A pesquisa também identificou crescimento no número de pessoas que desistiram de adquirir imóveis nos últimos seis meses. O percentual chegou a 31% na rodada mais recente, acima dos 27% registrados em outubro e novembro de 2025 e dos 28% observados entre janeiro e fevereiro de 2026.