Boletim Focus eleva projeção da Selic para 13,5% em 2026

247 - O mercado financeiro voltou a elevar suas projeções para a taxa básica de juros da economia brasileira, segundo dados do Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (8) pelo Banco Central. A mediana das estimativas para a Selic ao final de 2026 subiu de 13,25% para 13,50% ao ano, enquanto a previsão para 2027 avançou de 11,25% para 11,50%.

O levantamento semanal reúne as projeções de instituições financeiras e consultorias para os principais indicadores da economia brasileira.

A nova rodada de estimativas reforça a percepção do mercado de que os juros deverão permanecer em níveis elevados por mais tempo. A alta nas projeções ocorre em meio ao aumento das expectativas para a inflação e indica que os agentes econômicos ainda veem desafios para a convergência dos preços às metas estabelecidas.

As projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) voltaram a subir. Para 2026, a expectativa passou de 5,09% para 5,11%, registrando a terceira elevação consecutiva. Já para 2027, a previsão avançou de 4,02% para 4,03%, também na terceira alta seguida.

Para os anos posteriores, o cenário foi mais estável. A estimativa para 2028 recuou levemente de 3,66% para 3,65%, enquanto a projeção para 2029 permaneceu em 3,50%, patamar mantido há 40 semanas consecutivas.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), utilizado como referência em contratos de aluguel e reajustes diversos, também apresentou revisão para cima. A projeção para 2026 passou de 6,00% para 6,10%, marcando a 14ª alta consecutiva. Para 2027, a expectativa permaneceu em 4,00%, enquanto as previsões para 2028 e 2029 ficaram estáveis em 3,82% e 3,70%, respectivamente.

No caso dos preços administrados, que incluem tarifas públicas e combustíveis, a expectativa para 2026 foi mantida em 4,98%. Para 2027, houve avanço de 3,81% para 3,84%. As projeções para 2028 e 2029 permaneceram em 3,50%.

PIB tem leve melhora nas projeções

As estimativas para o crescimento econômico apresentaram pequena revisão positiva. A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 passou de 1,90% para 1,91%, configurando a terceira alta consecutiva.

Para 2027, os economistas mantiveram a previsão de crescimento em 1,70%. Já para 2028 e 2029, as expectativas seguem estáveis em 2,00%.

Embora modesta, a revisão para cima do PIB sugere uma perspectiva ligeiramente mais favorável para a atividade econômica nos próximos anos, mesmo diante da expectativa de manutenção de juros elevados.

Mercado reduz projeções para o dólar

As estimativas para a taxa de câmbio apresentaram movimento contrário ao observado nos juros e na inflação. A projeção para o dólar ao final de 2026 caiu de R$ 5,16 para R$ 5,15, registrando a terceira redução consecutiva.

Para 2027, a previsão também foi revisada para baixo, passando de R$ 5,25 para R$ 5,20. A projeção para 2028 permaneceu em R$ 5,30.

Já para 2029, a expectativa recuou de R$ 5,40 para R$ 5,35, representando a primeira queda após um longo período de estabilidade.

Juros elevados por mais tempo

O principal destaque do Boletim Focus desta semana foi o aumento das projeções para a Selic nos próximos anos. A taxa básica de juros é o principal instrumento do Banco Central para o controle da inflação e influencia diretamente o custo do crédito, os investimentos e o ritmo da atividade econômica.

A mediana das estimativas para 2026 avançou para 13,50% ao ano, na primeira alta após um período de estabilidade. Para 2027, a projeção também subiu para 11,50%.

Já as expectativas para 2028 e 2029 permaneceram inalteradas em 10,00% ao ano, refletindo a avaliação do mercado de que o processo de redução dos juros deverá ocorrer de forma gradual nos próximos anos.