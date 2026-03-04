Keeta demite cerca de 200 no Rio após adiar estreia

247 - A plataforma de delivery de restaurantes Keeta promoveu uma demissão em massa de funcionários baseados no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (4), poucos dias após anunciar o adiamento do início de suas operações na cidade. A empresa afirma que contratos de exclusividade firmados por concorrentes estariam dificultando a entrada de novas plataformas no mercado local, segundo informações do jornal O Globo.

A companhia integra o grupo chinês Meituan e confirmou que realizou mudanças em sua equipe na capital fluminense, sem divulgar oficialmente o número de desligamentos. Fontes indicam que cerca de 200 trabalhadores foram dispensados.

Demissões ocorrem após adiamento da operação

Os cortes de pessoal ocorreram logo após o anúncio de que o aplicativo não iniciará suas atividades no Rio dentro do cronograma previsto. De acordo com a empresa, há obstáculos estruturais no setor de delivery brasileiro que limitariam a concorrência entre plataformas.

Na véspera das demissões, profissionais que atuavam na preparação da operação foram convocados para uma chamada “reunião de alinhamento”. O encontro ocorreu na manhã desta quarta-feira (4) em dois hotéis localizados no Centro do Rio, quando os trabalhadores foram informados sobre o encerramento de seus contratos.

Empresa cita obstáculos à concorrência no delivery

Em nota oficial, a Keeta explicou que a decisão de adiar a estreia do aplicativo na cidade está relacionada a questões estruturais do mercado.

A empresa declarou que “decidiu adiar o lançamento no Rio de Janeiro para focar na melhoria dos padrões de serviço do mercado para consumidores, restaurantes e entregadores parceiros, o que inclui resolver questões estruturais que inibem a concorrência saudável no segmento de delivery brasileiro antes de avançar com a expansão geográfica no país".

No mesmo comunicado, acrescentou que “em razão disso, a empresa realizou ajustes na equipe localizada no Rio".

Rebaixamento da Meituan

As dificuldades enfrentadas pela operação brasileira ocorrem em meio a pressões financeiras sobre a Meituan, controladora da Keeta. A agência de classificação de risco S&P Global Ratings rebaixou a nota de crédito da companhia de A- para BBB+, mantendo-a ainda dentro do grau de investimento, porém em um patamar inferior da escala, informa o PlatôBR.

Além da redução da classificação, a agência atribuiu perspectiva negativa ao rating, o que indica a possibilidade de novos rebaixamentos no futuro. Em relatório divulgado nesta quarta, a S&P afirmou que os desafios financeiros da empresa podem influenciar seus planos de expansão internacional, incluindo o projeto no Brasil.

Segundo a avaliação da agência, a Meituan deverá reduzir o ritmo da entrada no mercado brasileiro e distribuir ao longo de cinco anos o investimento anunciado para o país, estimado em cerca de R$ 5,5 bilhões.

Concorrência na China pressiona resultados

A decisão da S&P foi atribuída principalmente ao aumento da competição no setor de entregas na China, especialmente com a Alibaba Group. De acordo com o relatório, a participação da Meituan no mercado chinês de delivery caiu de cerca de 70% no final de 2024 para pouco mais de 50% no fim de 2025.

No mesmo período, a fatia da Alibaba avançou e atingiu aproximadamente 40% do mercado. A disputa levou as empresas a ampliar incentivos e descontos para consumidores e restaurantes, o que reduziu margens de lucro e pressionou o fluxo de caixa da companhia.

O documento também aponta que a Meituan tem adotado medidas para preservar recursos, como o encerramento de algumas iniciativas e a redução da recompra de ações.

Expansão no Brasil pode ocorrer em ritmo mais lento

Diante desse cenário, a S&P avalia que a empresa tende a limitar o tamanho e a velocidade de sua entrada no Brasil até que o principal negócio de entregas na China apresente maior estabilidade.

O rebaixamento do rating ocorre poucos dias após a companhia suspender o lançamento do aplicativo Keeta no Rio de Janeiro. No mesmo período, funcionários relataram demissões na equipe responsável pela preparação da estreia do serviço na cidade.

A empresa reiterou que decidiu adiar o lançamento do aplicativo na capital fluminense para “focar na melhoria dos padrões de serviço do mercado” antes de avançar com a expansão. A Keeta acrescentou que “em razão disso, a empresa realizou desligamentos na equipe localizada no Rio".

A companhia também reafirmou o plano de investir cerca de R$ 5,5 bilhões ao longo de cinco anos no Brasil e informou que se manifestará posteriormente sobre o rebaixamento do rating pela S&P Global Ratings.