Líbano e Tanzânia abrem mercados para o Brasil

247 - O governo brasileiro anunciou a conclusão de negociações sanitárias com o Líbano e a Tanzânia, abrindo novos mercados para produtos do agronegócio nacional. O acordo amplia as possibilidades de exportação de bovinos e bubalinos vivos, carnes e material genético animal, consolidando o Brasil como um dos principais fornecedores globais do setor.

De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o Líbano autorizou a importação de bovinos e bubalinos vivos destinados à reprodução. Em 2024, o país árabe importou mais de US$ 195 milhões em gado vivo, enquanto o Brasil exportou cerca de US$ 432 milhões em produtos agropecuários, com destaque para carnes, café e o complexo sucroalcooleiro.

Na Tanzânia, as autoridades locais aprovaram a compra de produtos cárneos e termoprocessados de aves, bovinos, ovinos, caprinos e suínos, além de material genético avícola e bovino — como ovos férteis, pintos de um dia e embriões in vivo e in vitro. O país africano, que possui 68 milhões de habitantes e economia em crescimento, representa um novo polo de oportunidades comerciais para o Brasil. Em 2024, o comércio bilateral alcançou US$ 31 milhões, impulsionado sobretudo pelo setor de açúcar e etanol.

Com essas duas novas aberturas, o agronegócio brasileiro chega a 486 mercados habilitados desde o início de 2023, resultado de uma ação coordenada entre o Mapa e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).