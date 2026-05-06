Lula celebra reindustrialização movida por ganhos de renda dos trabalhadores

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (5) que a recuperação da renda da população brasileira é um dos pilares da reindustrialização do país e da expansão da indústria automotiva nacional. A declaração foi feita durante a celebração dos 70 anos da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), realizada no Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília. As informações são do Palácio do Planalto.

Em um discurso marcado pela defesa do desenvolvimento industrial e da valorização dos trabalhadores, Lula destacou sua relação histórica com o setor automobilístico, lembrando sua trajetória como metalúrgico, sindicalista e presidente da República.

“Dos 70 anos, pelo menos 51 eu estive comprometido. Dos quais, uma boa parte como presidente, uma boa parte como sindicalista e uma boa parte simplesmente como metalúrgico”, declarou.

O presidente ressaltou que as políticas públicas adotadas pelo Governo do Brasil têm como foco ampliar o poder de compra da população, criando um ciclo virtuoso entre emprego, consumo e crescimento industrial.

“Somos especialistas em criar uma coisa muito importante para vocês, que é o cidadão ou a cidadã que vai poder ter um dinheirinho para comprar um carro de vocês”, afirmou Lula diante de representantes das montadoras e da cadeia automotiva.

Segundo ele, a elevação da renda popular impulsiona diretamente a produção nacional e aumenta a atratividade do Brasil para novos investimentos estrangeiros.

“É por isso que a gente se preocupa tanto em criar condições de melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro porque quanto melhor ele estiver, quanto melhor for o poder adquisitivo, quanto mais ele estiver ganhando, mais vocês vão produzir e mais indústrias estrangeiras vão querer se instalar aqui no Brasil”, acrescentou.

Lula também destacou o papel histórico da indústria automobilística na formação do parque industrial brasileiro e na consolidação de uma cultura de negociação entre empresas, trabalhadores e governo.

“Foi a indústria automobilística que trouxe para o Brasil, com empresas multinacionais que se instalaram no Brasil, a arte de conversar e de negociar. Nós nunca tivemos uma recusa de uma indústria automobilística para conversar. O significado da vinda da indústria automobilística para o Brasil é muito importante”, afirmou.

O presidente ainda defendeu que o Brasil amplie sua inserção internacional a partir da capacidade produtiva nacional, com foco nos mercados da América Latina e da África.

“E agora nós temos um outro desafio, que é fazer com que a partir do Brasil a gente ocupe um espaço muito importante no mercado da América Latina e no mercado africano”, concluiu.

A Anfavea reúne 26 empresas responsáveis pela produção de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e máquinas autopropulsadas no país. O setor conta atualmente com 53 fábricas distribuídas em nove estados e 38 municípios, respondendo por cerca de 1,3 milhão de empregos diretos e indiretos.

Os números recentes reforçam o momento de expansão da indústria automotiva brasileira. Segundo levantamento divulgado pela própria Anfavea, março registrou o melhor desempenho mensal de produção desde outubro de 2019, antes da pandemia. Foram produzidas 264,1 mil unidades, resultado 35,6% superior ao de março de 2025 e 27,6% acima do registrado em fevereiro.

No acumulado do ano, a produção de autoveículos alcançou 634,7 mil unidades, crescimento de 6% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, indicando retomada consistente da atividade industrial brasileira sob um cenário de aumento do consumo e fortalecimento do mercado interno.