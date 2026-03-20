Lula diz que Petrobras buscará recomprar Refinaria de Mataripe na Bahia

Reuters - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta sexta-feira que a Petrobras poderá recomprar a Refinaria de Mataripe (antiga Refinaria Landulpho Alves - Rlam), na Bahia, vendida pela petroleira para a Acelen, do fundo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos, durante o governo de Jair Bolsonaro.

"Vamos comprar de volta a refinaria na Bahia. Pode demorar um pouco, mas nós vamos", disse Lula, ao lado da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, durante evento na refinaria da Petrobras em Minas Gerais (Regap).

Procuradas, Petrobras e Acelen não responderam imediatamente a pedidos de comentários.