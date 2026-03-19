ANP determina que Petrobras amplie oferta de gasolina e diesel às distribuidoras

247 - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) determinou que a Petrobras amplie imediatamente a oferta de diesel e gasolina às distribuidoras, após o cancelamento recente de leilões desses combustíveis. A medida ocorre em um contexto de monitoramento reforçado do abastecimento nacional, diante de tensões internacionais no mercado de energia.

Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a decisão foi tomada após a identificação de sinais de alerta no setor, embora ainda não haja indícios concretos de desabastecimento. A iniciativa busca garantir maior previsibilidade e estabilidade ao mercado brasileiro de combustíveis.

ANP exige retomada de volumes e mais transparência

A agência determinou que a Petrobras disponibilize os volumes que seriam ofertados nos leilões cancelados nesta semana. Além disso, a estatal deverá apresentar informações detalhadas sobre suas operações, incluindo importações previstas, preços de compra e venda, produtos ofertados, datas de chegada e identificação dos navios.

A medida ocorre após a Petrobras reduzir, neste mês, o volume de combustíveis fornecidos às distribuidoras. A empresa também cancelou os leilões previstos para o início da semana, alegando necessidade de avaliar seus estoques.

Mudança no mercado após início da guerra

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, explicou a alteração no comportamento das distribuidoras ao longo dos últimos meses. Segundo ela: “No início do ano, as distribuidoras não queriam comprar toda gasolina da Petrobras porque tinham uma encomenda menor do que imaginaram inicialmente e porque estavam preferindo importar. Quando a Petrobras fez o planejamento em janeiro até abril, estávamos naquele cenário, com distribuidores preferindo importar. Desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, o cenário se alterou.”

Monitoramento diário e flexibilização de estoques

Como parte das medidas, a ANP determinou que produtores e importadores de derivados passem a enviar diariamente dados sobre estoques e movimentações de gasolina e diesel. A exigência inclui empresas como Petrobras, Refinaria de Manaus, Refinaria de Mataripe, Vibra (BR), Ipiranga e Raízen (Shell).

A agência também decidiu flexibilizar regras relacionadas à manutenção de estoques mínimos de combustíveis. O objetivo é aproximar os volumes armazenados dos pontos de consumo e aumentar a fluidez do abastecimento no país, diante de um cenário internacional instável e de mudanças nas estratégias de compra das distribuidoras.