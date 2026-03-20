Lula visita refinaria em Minas Gerais e Petrobras anuncia R$ 9 bi em investimentos

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda nesta sexta-feira (20) em Minas Gerais, onde visita a Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, e acompanha o anúncio de R$ 9 bilhões em investimentos da Petrobras no estado, com previsão de geração de até 36 mil empregos. As iniciativas incluem ampliação da capacidade produtiva, modernização da unidade e projetos voltados à transição energética.

Parte dos recursos está prevista no Plano de Negócios da Petrobras para o período de 2026 a 2030, com R$ 3,8 bilhões destinados especificamente à Regap e potencial de criação de cerca de 8 mil postos de trabalho. A visita presidencial ocorre ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e outras autoridades.

Entre os destaques está a entrada em operação da primeira usina fotovoltaica instalada em uma refinaria da Petrobras. Com investimento de R$ 63 milhões, o projeto ocupa uma área de 24 hectares e conta com aproximadamente 20 mil placas solares. A capacidade instalada é de 13,3 mil kW, suficiente para abastecer cerca de 10 mil residências.

A expectativa da estatal é reduzir em 20% os gastos com energia elétrica na refinaria. Além disso, a substituição de fontes fósseis por energia limpa deve evitar a emissão de cerca de 8 mil toneladas de dióxido de carbono por ano. O projeto foi financiado pelo Fundo de Descarbonização da Petrobras, voltado ao apoio de iniciativas sustentáveis.

A Regap também avança na produção de combustíveis de menor impacto ambiental. A unidade está em fase de implantação do combustível sustentável de aviação (SAF), alinhado às exigências da aviação internacional e à legislação brasileira. Paralelamente, já iniciou a produção do Diesel R, que contém parcela renovável em sua composição.

Os investimentos incluem ainda ações voltadas ao fortalecimento da Petrobras Biocombustível (PBio), com produção de biodiesel de alta renovabilidade, além de projetos de modernização e expansão das operações.

Com capacidade atual de processamento de 166 mil barris de petróleo por dia, a refinaria responde por cerca de 9% da produção de derivados da Petrobras. Já estão em andamento obras para ampliar essa capacidade em 25 mil barris diários, com previsão de início de operação em 2027. Estudos adicionais avaliam um aumento ainda maior, de até 59 mil barris por dia, o que representaria uma elevação de 50% na capacidade atual.

A estatal destaca que os investimentos devem impulsionar a economia regional, com impacto direto na cadeia produtiva. Atualmente, a Regap mantém cerca de 16 mil fornecedores cadastrados, com 480 contratos ativos que somam aproximadamente R$ 28 bilhões.