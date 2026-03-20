Lula retorna a Minas sob pressão para definir palanque eleitoral

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda em Minas Gerais nesta sexta-feira (20), em meio à pressão de aliados para definir a composição do palanque eleitoral no estado, considerado estratégico para as eleições. A viagem ocorre após avanços nas articulações em São Paulo e tem como foco consolidar alianças em um dos maiores colégios eleitorais do país, relata o Metrópoles.

Lula desembarca acompanhado do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apontado como o principal nome para liderar a chapa ao governo estadual. Minas Gerais é o único entre os três maiores estados eleitorais do país que ainda não definiu quem encabeçará o grupo de apoio à reeleição do presidente.

Nos bastidores, cresce a cobrança de integrantes do PT para que haja uma decisão rápida. A expectativa é que a visita presidencial contribua para destravar as negociações. Pacheco, no entanto, enfrenta o desafio de viabilizar sua candidatura, já que o PSD declarou apoio ao nome de Mateus Simões, atual vice-governador de Romeu Zema (Novo).

Diante desse cenário, o senador avalia a possibilidade de trocar de partido. Entre as legendas consideradas estão União Brasil, PSB e MDB. O prazo para mudança partidária termina em 3 de abril, o que intensifica a corrida por uma definição.

Além da cabeça de chapa, a composição ao Senado também está em aberto. O PT já indicou a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), para disputar uma das vagas. A segunda cadeira poderá ser indicada por Pacheco, como forma de ampliar alianças políticas.

O senador chegou a dialogar com o deputado federal Aécio Neves (PSDB) sobre uma possível aliança. A hipótese, porém, enfrenta resistência dentro do PT, que rejeita a divisão do palanque com o tucano, historicamente adversário da legenda.

Enquanto Minas segue indefinida, outros grandes estados já apresentam cenários mais consolidados. No Rio de Janeiro, Lula apoiará o prefeito Eduardo Paes (PSD) na disputa estadual. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), foi lançado como pré-candidato ao governo em evento realizado em São Bernardo do Campo, com a presença do presidente.

A agenda de Lula em Minas inclui anúncios de investimentos e ações na área social. Pela manhã, ele visita a Refinaria Gabriel Passos, em Betim, onde serão anunciados R$ 9 bilhões em aportes da Petrobras, com expectativa de geração de 36 mil empregos ao longo da próxima década.

Em seguida, o presidente segue para Sete Lagoas, onde visita a fábrica da Iveco e participa da entrega de 324 ônibus escolares do programa Caminho da Escola, voltado a estudantes da educação básica, especialmente em regiões rurais e de difícil acesso.