João Campos lança pré-candidatura ao governo de Pernambuco com Marília Arraes e Humberto Costa

247 – O prefeito do Recife, João Campos (PSB-PE), anunciou na noite de quinta-feira (19) sua pré-candidatura ao governo de Pernambuco, em mais um movimento que reorganiza o cenário político do estado para as eleições de outubro. O anúncio foi feito por meio de um vídeo nas redes sociais do prefeito.

Na publicação, João Campos resumiu o gesto político em uma frase curta, usada como mensagem central do lançamento: "Novo passo. Vontade ainda maior de fazer acontecer. #PEpraFrente". O vídeo divulgado pelo prefeito é acompanhado por imagens dele próprio e também de seu pai, o ex-governador Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo em agosto de 2014.

Vídeo marca início da pré-campanha

A divulgação do vídeo nas redes funciona como um marco simbólico da entrada de João Campos na corrida pelo Palácio do Campo das Princesas. A peça aposta na associação entre a trajetória do atual prefeito do Recife e o legado político de Eduardo Campos, uma das figuras mais importantes da política pernambucana nas últimas décadas.

Segundo as informações publicadas, a gravação traz ainda uma versão da música “Anunciação”, de Alceu Valença, reforçando o caráter político e emocional da apresentação da pré-candidatura. A escolha do repertório e das imagens sugere uma estratégia de comunicação voltada tanto à memória política do estado quanto à projeção de João Campos como principal nome da oposição ao atual governo pernambucano.

Novo passo. Vontade ainda maior de fazer acontecer. #PEpraFrente pic.twitter.com/hcxr0ndbZy — João Campos (@JoaoCampos) March 20, 2026

A postagem nas redes não traz um discurso longo, mas condensa a mensagem eleitoral em torno da ideia de continuidade, renovação e disposição para governar Pernambuco. Ao escrever "Novo passo. Vontade ainda maior de fazer acontecer. #PEpraFrente", João Campos transforma a publicação em peça oficial de largada de sua movimentação eleitoral.

Chapa majoritária é definida com Humberto Costa e Marília Arraes

Além de divulgar o vídeo da pré-campanha, João Campos também avançou na montagem de sua chapa majoritária. De acordo com O Globo, o senador Humberto Costa (PT) deverá disputar a reeleição ao Senado, enquanto a ex-deputada Marília Arraes, recentemente filiada ao PDT, também buscará uma vaga na Casa.

A definição consolida uma aliança política ampla em torno da candidatura de João Campos e dá contornos mais nítidos ao bloco que o acompanhará na disputa estadual. A presença de Humberto Costa representa a participação do PT na composição, enquanto Marília Arraes surge como outro nome de peso no campo político pernambucano.

A formação da chapa sinaliza que a campanha de João Campos pretende reunir lideranças de diferentes partidos com presença consolidada no estado, ampliando o alcance da pré-candidatura e fortalecendo a construção eleitoral para outubro.

Silvio Costa Filho fica fora da composição

A montagem anunciada por João Campos deixa de fora o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), que era apontado como um dos principais nomes cotados para disputar espaço na chapa. Também na quinta-feira, pela manhã, Silvio Costa Filho anunciou sua candidatura à reeleição para deputado federal.

Com isso, a definição da chapa majoritária liderada por João Campos exclui um dos nomes que vinham sendo observados como potencial integrante da aliança. O movimento ajuda a esclarecer a engenharia política do grupo e indica que o prefeito do Recife optou por uma composição centrada em Humberto Costa e Marília Arraes.

A saída de Silvio Costa Filho do desenho majoritário tem impacto político porque encerra, ao menos neste momento, uma das especulações relevantes sobre a formação da aliança em Pernambuco. Ao mesmo tempo, reforça a estratégia de João Campos de apresentar desde já um arranjo eleitoral mais fechado, evitando prolongar indefinições na largada da disputa.

Herança política e projeção estadual

A presença de Eduardo Campos no vídeo divulgado por João Campos não é um detalhe secundário. O ex-governador permanece como uma referência importante na política pernambucana, e sua imagem segue carregando forte peso simbólico entre setores do eleitorado.

Ao incorporar essas imagens no lançamento de sua pré-candidatura, João Campos reforça a conexão entre sua trajetória administrativa no Recife e a memória política do pai. Trata-se de um gesto com evidente carga eleitoral, sobretudo num momento em que o prefeito busca ampliar sua atuação do plano municipal para a arena estadual.

A pré-candidatura, portanto, é apresentada não apenas como um movimento partidário, mas também como a abertura de uma nova etapa na carreira política de João Campos. O vídeo, a escolha da trilha sonora, a frase publicada nas redes e a divulgação da chapa ajudam a compor uma narrativa de entrada oficial no debate sucessório em Pernambuco.

Disputa de outubro começa a ganhar forma

Com o anúncio feito nas redes sociais e a definição inicial da chapa, João Campos dá um passo decisivo para se posicionar como protagonista da disputa pelo governo de Pernambuco. O gesto antecipa o ritmo da campanha e consolida a percepção de que a eleição estadual já começou a se organizar em torno de alianças, símbolos e movimentos públicos de forte impacto.

Ao mesmo tempo, a escolha de Humberto Costa e Marília Arraes e a exclusão de Silvio Costa Filho do desenho majoritário mostram que a construção política em torno do prefeito do Recife já entrou em fase mais concreta. O anúncio não apenas apresenta uma intenção de candidatura, mas também oferece os primeiros contornos da coalizão que deverá sustentar seu projeto eleitoral.

Com isso, João Campos transforma uma publicação de rede social em sinal político de grande alcance, abrindo formalmente uma nova frente na disputa pernambucana e colocando seu nome no centro do tabuleiro estadual.