Lula oficializa saída de diretores do Banco Central a partir de janeiro

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva formalizou a exoneração de dois integrantes da diretoria do Banco Central, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026. Deixarão seus cargos Diogo Guillen, responsável pela Diretoria de Política Econômica, e Renato Gomes, que comandava a área de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução. A decisão foi oficializada por meio de ato publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (24).

Os diretores optaram por encerrar suas trajetórias no Banco Central ao término de seus mandatos, previsto para 31 de dezembro. Como os substitutos ainda não foram indicados pelo presidente da República, o Comitê de Política Monetária (Copom) começará 2026 com dois postos vagos em sua composição.

A ausência dos dois diretores terá impacto direto na primeira reunião do Copom do próximo ano, marcada para os dias 27 e 28 de janeiro. O colegiado, responsável por definir a taxa básica de juros, funcionará com desfalques até que os novos nomes sejam oficialmente escolhidos e aprovados pelo Senado.

O governo decidiu adiar as indicações para a cúpula do Banco Central para 2026 em meio a um cenário de tensões entre o Executivo e o Senado, além do calendário apertado no encerramento do ano legislativo, que terminou na última segunda-feira, 22. O novo período de atividades do Congresso Nacional só terá início em 2 de fevereiro de 2026.

De acordo com a lei da autonomia do Banco Central, em vigor desde 2021, cabe ao presidente da República indicar os diretores da instituição. Após a escolha, os nomes passam por sabatina e votação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e, posteriormente, seguem para apreciação do plenário da Casa.

Enquanto as nomeações não são feitas, as funções deixadas por Guillen e Gomes serão assumidas de forma interina por outros integrantes da atual diretoria. Paulo Picchetti, hoje à frente da área de Assuntos Internacionais, ocupará temporariamente o posto de Política Econômica. Na primeira semana de janeiro, no entanto, essa função ficará sob responsabilidade de Nilton David, diretor de Política Monetária, devido às férias de Picchetti.

Já a Diretoria de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução será acumulada por Gilneu Vivan, que atualmente responde pela área de Regulação, garantindo a continuidade das atividades administrativas e técnicas do Banco Central até a definição dos novos diretores.