Mantega: Petrobrás extorque os brasileiros, tem lucros exorbitantes e distribui tudo a acionistas

247 - Ex-presidente do BNDES e ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, em entrevista à TV 247, criticou a política da Petrobrás, comandada pelo governo Jair Bolsonaro, de distribuir lucros "fantásticos" a acionistas enquanto cobra preços abusivos dos brasileiros.

O ex-ministro destacou os lucros exorbitantes da estatal no segundo e terceiro trimestres deste ano, mas ressaltou que tais números só foram alcançados diante da extorsão dos cidadãos brasileiros, que em alguns postos do país já pagam R$ 7 reais pelo litro da gasolina, por exemplo. "A Petrobrás teve um lucro no terceiro trimestre de R$ 31 bilhões, e já no segundo trimestre de 2021 teve um lucro de R$ 41,8 bilhões. É um lucro fantástico. Mas da onde ela tirou esse lucro? Evidentemente dos preços abusivos que estão sendo cobrados no Brasil. Então a gasolina subiu 74% este ano, o óleo diesel subiu 64% e assim por diante".

Mantega também criticou a decisão da Petrobrás de distribuir seus lucros a acionistas, em grande parte estrangeiros, em vez de valorizar a população interna e os investimentos na própria empresa. "Com esse lucro todo, o que a Petrobrás vai fazer? Vai distribuir para os acionistas. Nunca vi pagar um volume tão grande de dividendos. Só agora eles anunciaram R$ 31 bilhões de dividendos. Ou seja, tudo que a empresa lucrou no terceiro trimestre eles vão distribuir em dividendos. Em vez de aumentar o investimento da empresa, aumentar a oferta dos produtos, e a Petrobrás diz que vai faltar produtos agora em novembro, ela vai passar para os acionistas".

