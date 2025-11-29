TV 247 logo
      Mega-Sena: prêmio de R$ 27 milhões será sorteado neste sábado

      Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

      Marcelo Camargo / Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

      Agência Brasil - As seis dezenas do concurso 2.945 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

      O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 27 milhões.

      Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

      O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

      As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

