      Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 41 milhões neste sábado

      Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

      Mega-Sena (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

      Agência Brasil - As seis dezenas do concurso 2.961 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

      O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 41 milhões.

      O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

      As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

      O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

