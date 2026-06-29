Mercado interrompe sequência de altas nas projeções de inflação e juros em 2026, diz Boletim Focus

247 – O mercado financeiro manteve praticamente inalteradas as projeções para os principais indicadores da economia brasileira em 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (29) pelo Banco Central. As estimativas indicam estabilidade para inflação, taxa básica de juros e câmbio, enquanto a expectativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) registrou leve alta.

De acordo com o levantamento, a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2026 permaneceu em 5,33%, mesmo patamar da semana anterior. Há quatro semanas, a expectativa era de 5,09%, indicando que a previsão de inflação continua acima do centro da meta estabelecida para o período.

Para 2027, o mercado elevou a estimativa do IPCA de 4,15% para 4,17%, marcando a sexta semana consecutiva de alta. Já para 2028, a projeção foi mantida em 3,70%, sem alterações relevantes.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) também permaneceu estável para 2026, em 6,15%. Para 2027, houve uma leve revisão para cima, de forma gradual, chegando a 4,10%. Em 2028, a estimativa segue em 3,82%.

No caso dos preços administrados, a expectativa para 2026 permaneceu em 5,00%. Para 2027, houve pequeno ajuste para 3,86%, enquanto a projeção para 2028 foi mantida em 3,50%, permanecendo praticamente inalterada há cerca de 50 semanas.

Mercado melhora projeção para o PIB

Entre os indicadores, a principal mudança foi a revisão da expectativa para o crescimento da economia brasileira em 2026. A projeção do PIB passou de 1,98% para 1,99%, consolidando um movimento gradual de alta observado nas últimas semanas.

Para 2027, porém, a expectativa recuou de 1,70% para 1,68%, dando continuidade a uma sequência de pequenas revisões negativas. As projeções para 2028 e 2029 seguem em 2,00%, sem mudanças.

Câmbio permanece em R$ 5,20 para 2026

A previsão para a taxa de câmbio também apresentou estabilidade. O mercado manteve a expectativa de que o dólar encerrará 2026 cotado a R$ 5,20.

Para os anos seguintes, as revisões foram discretas: a estimativa para 2027 passou de R$ 5,27 para R$ 5,28, enquanto a projeção para 2028 avançou para R$ 5,35. Em 2029, o câmbio esperado continua em R$ 5,40.

Selic continua projetada em 14% ao ano

As expectativas para a taxa básica de juros também permaneceram praticamente inalteradas. O mercado manteve a previsão de que a Selic encerrará 2026 em 14% ao ano.

Para 2027, a estimativa segue em 12%. Já para 2028, houve um pequeno ajuste para 10,50%, enquanto a projeção para 2029 permanece em 10% ao ano, patamar estável nas últimas oito semanas.