Mendonça amplia poder ao concentrar casos Master, INSS e Dark Horse no STF

247 - O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), passou a concentrar a relatoria de investigações de alta repercussão política, incluindo os casos Banco Master, fraudes no INSS e o financiamento do filme Dark Horse, inspirado na trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. A movimentação aumenta o peso do gabinete do magistrado em um ano eleitoral e amplia a atenção de Brasília sobre os próximos passos das apurações.

As informações foram publicadas pela CNN Brasil, segundo a qual o presidente do STF, ministro Edson Fachin, determinou na última quinta-feira (25) que Mendonça seja o relator do pedido de investigação relacionado ao financiamento de Dark Horse. O caso estava inicialmente sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, mas foi redistribuído após a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a área técnica do Supremo apontarem conexão entre as suspeitas envolvendo o filme e as investigações sobre o Banco Master.

O pedido de investigação busca esclarecer se recursos solicitados para a produção cinematográfica foram efetivamente destinados ao filme ou se houve desvio de finalidade. A apuração também pretende examinar eventual participação do deputado Eduardo Bolsonaro na administração da verba.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, já admitiu ter pedido dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o projeto. A conexão entre o pedido de recursos e o inquérito sobre o Master foi um dos fatores que levaram à concentração do caso no gabinete de Mendonça.

O inquérito sobre o Banco Master é considerado uma das principais investigações sob relatoria do ministro. Mendonça foi sorteado relator do caso em fevereiro, depois de o processo deixar o gabinete de Dias Toffoli. A apuração mira suspeitas de fraudes financeiras relacionadas à instituição e tem potencial de atingir nomes de diferentes áreas da política e do setor financeiro.

Outro caso de grande impacto sob responsabilidade de Mendonça é o inquérito que apura fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A investigação trata de desvios em aposentadorias e pensões de idosos.

Segundo a CNN Brasil, há pontos de contato entre os escândalos. Informações obtidas pela Polícia Federal no caso Banco Master passaram a subsidiar linhas de investigação da CPMI do INSS, o que reforça a importância estratégica da relatoria de Mendonça no Supremo.

A possibilidade de novas revelações tem aumentado a tensão no mundo político. No caso do Banco Master, a preocupação é agravada pela eventual assinatura de um acordo de delação premiada por Daniel Vorcaro ou por aliados do ex-banqueiro, o que poderia envolver nomes de diferentes poderes e campos políticos. Até o momento, a PGR e a Polícia Federal rejeitaram duas propostas de delação apresentadas pela defesa de Vorcaro.

A expectativa em Brasília é que as investigações continuem avançando mesmo durante o recesso do Judiciário. Conforme mostrou a CNN Brasil, Mendonça decidiu manter parte da equipe de seu gabinete de prontidão no período, diante da avaliação de que o inquérito do Banco Master ganhou novas frentes e poderá gerar novos pedidos ao Supremo.

Com a relatoria simultânea dos casos Master, INSS e Dark Horse, André Mendonça assume papel central em investigações capazes de produzir efeitos políticos relevantes, especialmente em um cenário eleitoral marcado por disputas envolvendo governo, oposição e Congresso Nacional.