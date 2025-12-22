Mercado projeta Selic a 12,25% em 2026, aponta Boletim Focus

247 - A mais recente edição do Boletim Focus aponta uma mudança relevante nas expectativas do mercado financeiro para a trajetória dos juros no Brasil. Analistas passaram a projetar uma taxa Selic mais elevada ao final de 2026, em um cenário marcado por revisões sucessivas para baixo nas estimativas de inflação e pela cautela do Banco Central na condução da política monetária.

Divulgado nesta segunda-feira (22), o levantamento semanal, que reúne projeções de cerca de uma centena de economistas, indicou que a mediana das expectativas para a Selic no fim de 2026 subiu para 12,25%, ante 12,13% na rodada anterior. Para a primeira reunião do próximo ano, o mercado mantém a previsão de estabilidade da taxa básica em 15%.

Apesar do ajuste para cima nos juros futuros, as projeções para a inflação continuam em trajetória descendente. Pela sexta semana consecutiva, os analistas reduziram a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025, agora em 4,33%, uma queda de 0,03 ponto percentual. Para 2026, a expectativa passou de 4,10% para 4,06%. As projeções para 2027 e 2028 foram mantidas em 3,80% e 3,50%, respectivamente.

O centro da meta contínua de inflação é de 3,00%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Nesse contexto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga na terça-feira (23) os dados de dezembro do IPCA-15, indicador considerado uma prévia da inflação oficial.

Ao comentar o cenário, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ressaltou que as decisões da autoridade monetária permanecem condicionadas à evolução dos dados econômicos. Segundo ele, “não há portas fechadas” nem “setas dadas” para os próximos movimentos da política monetária.

No campo da atividade econômica, o boletim indicou leve melhora nas expectativas para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). A projeção para 2025 subiu para 2,26%, avanço de 0,01 ponto percentual em relação à semana anterior. Para 2026, a estimativa foi mantida em 1,80%.

Na semana passada, o Banco Central revisou para cima suas próprias projeções de crescimento, estimando expansão de 2,3% da economia em 2025. A autoridade monetária também sinalizou que a inflação deve convergir para o centro da meta de 3% apenas no primeiro trimestre de 2028, permanecendo acima do alvo ao longo do período decisivo de 2027.