Mercado reduz previsão de inflação pela 5ª semana seguida

247 - As projeções do mercado financeiro para a inflação e o câmbio voltaram a cair, de acordo com o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (27) pelo Banco Central. É a quinta semana consecutiva de revisão para baixo nas estimativas. Segundo o levantamento, a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 caiu de 4,70% para 4,56%, enquanto o dólar deve encerrar o ano cotado a R$ 5,41, ante R$ 5,45 na semana anterior.

Os dados foram publicados pelo site InfoMoney a partir do relatório semanal que reúne as projeções de mais de uma centena de instituições financeiras e consultorias econômicas. O documento também aponta que a taxa básica de juros, a Selic, permanece estimada em 15% — patamar mantido inalterado há 18 semanas consecutivas.

Expectativas para inflação seguem em queda

As previsões para os próximos anos também mostraram leve recuo. Para 2026, a expectativa de inflação caiu de 4,27% para 4,20%; para 2027, de 3,83% para 3,82%; e para 2028, de 3,60% para 3,54%. Em relação ao Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), a projeção para 2025 caiu de 0,87% para 0,49%, enquanto a de 2026 ficou estável em 4,20%. Já em 2027, o índice permanece em 4%, e para 2028, houve recuo de 3,91% para 3,86%.

Nos preços administrados — aqueles controlados ou influenciados pelo governo, como tarifas de energia e combustíveis —, o Focus apontou leve retração para 2025, de 4,97% para 4,92%. Para 2026, o número caiu de 3,96% para 3,89%, enquanto 2027 teve uma pequena alta, de 3,84% para 3,85%. Em 2028, a projeção subiu de 3,60% para 3,70%.

Câmbio e PIB também mostram ajustes

As expectativas para o câmbio em 2026 e 2027 ficaram praticamente estáveis, ambas em R$ 5,50, repetindo o patamar projetado para 2028. Já em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o mercado reduziu ligeiramente a estimativa para 2026, de 1,80% para 1,78%. Para 2027, a projeção passou de 1,82% para 1,81%, e, para 2028, permaneceu em 2% — nível que se mantém inalterado há 85 semanas.





Juros devem cair só nos próximos anos

A mediana das projeções para a taxa Selic de 2026 permanece em 12,25%, enquanto a de 2027 está em 10,50%. Para 2028, o mercado projeta juros de 10%, patamar que segue estável há 44 semanas consecutivas.