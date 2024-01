Ministro de Minas e Energia articula Mantega como novo presidente da Vale

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vem telefonando para acionistas importantes da mineradora Vale, expressando o desejo do presidente Lula de ter o ex-ministro Guido Mantega na presidência da companhia. A informação é do jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

Segundo o jornalista, a intenção do presidente Lula é que Mantega não ocupe um assento no conselho, e sim a presidência da companhia. O conselho da Vale se reúne na próxima quarta-feira (31), quando deve decidir se Eduardo Bartolomeo continua na presidência.

continua após o anúncio

Em Davos, na Suíça, participando do Fórum Econômico Mundial, o ministro de Minas e Energia disse na semana passada que não se está fazendo uma "imposição" à Vale e que não há qualquer decisão tomada, mas ressaltou o direito do governo federal de discutir o assunto e defendeu as qualificações de Mantega.

As movimentações ocorrem em um contexto de participação mais ativa do Estado na promoção do desenvolvimento econômico. O setor de minerais críticos é visto como fundamental pelo governo federal.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: