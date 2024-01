'Moderno e sustentável', avalia CNI sobre o plano do governo Lula para a indústria

A Confederação Nacional da Indústria viu como um "bom começo" a proposta de política industrial que vai nortear o desenvolvimento do setor com sustentabilidade e inovação até 2033 edit

247 - O vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Leonardo de Castro, afirmou que é "moderno e sustentável" o plano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para investir R$ 300 bilhões na indústria brasileira até 2026. A política industrial vai nortear o desenvolvimento do setor com sustentabilidade e inovação até 2033.

De acordo com o dirigente da CNI, a proposta do governo foi um "bom começo". "A indústria brasileira precisa de instrumentos modernos e semelhantes aos que promovem a indústria nas nações líderes. O Plano Mais Produção começa bem, mas sabemos que precisamos fazer mais", disse.

O integrante da confederação criticou uma suposta influência de ideologias políticas sobre o modelo de desenvolvimento do País. "Não podemos mais manter uma ilusão ideológica que em nada ajuda o Brasil. Precisamos ter sinceridade e reconhecer que, nos últimos 40 anos, o Brasil foi o país que mais perdeu no conserto das nações”, afirmou.

O presidente Lula afirmou concordar com o financiamento de exportação de produtos nacionais para ter mais competitividade no mercado externo. Responsável pela presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante afirmou que a instituição bancária disse que o governo federal busca ser sócio de empresas envolvidas em setores estratégicos, como o de minerais para baterias elétricas.

