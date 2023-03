'Não houve vitória da ala econômica sobre a política porque todas as decisões passam por mim', diz Lula, sobre combustíveis

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta quinta-feira (2) as ações do governo federal na reoneração dos combustíveis. Durante entrevista à Band News, Lula se colocou acima do embate entre a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em torno do assunto e garantiu que a partir de abril, que vai "abrasileirar o preço do petróleo".

"Não houve vitória econômica sobre vitória política, porque no meu governo todas as decisões passam por mim. Ela pode ter um resultado econômico, mas ela é sempre política", afirmou o presidente Lula.

Nas discussões do governo, a deputada Gleisi Hoffmann defendeu a prorrogação da desoneração de impostos federais até que a Petrobrás desenvolvesse uma nova política de preços, enquanto o ministro Fernando Haddad defendeu o retorno da tributação. A decisão do presidente Lula foi pelo retorno da cobrança de 75% de tributos sobre a gasolina e de 21% sobre etanol a partir dessa quarta-feira (1°).

Lula classificou como "loucura" o volume de dividendos distribuídos aos investidores e defendeu investimentos mais significativos pela companhia. "A Petrobras não pode ter prejuízo, mas tem que fazer investimento para ter retorno a médio e longo prazos", afirmou.

