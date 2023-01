Paper Excellence é uma das principais financiadores do bolsonarismo no Brasil

Apoie o 247

247 - A Paper Excellence, empresa indonésia/chinesa que busca obter controle da Eldorado Celulose, é uma das grandes financiadoras do bolsonarismo no Brasil, e manifestou seu interesse na reeleição de Jair Bolsonaro em diversas ocasiões. A empresa deseja a qualquer custo entrar no mercado nacional, e trava batalhas legais agressivas com a brasileira J&F pelo comando da empresa projetada para ser a maior produtora de celulose do País.

Em depoimentos, autuados bolsonaristas que promoveram terrorismo admitiram terem recebido financiamento externo. O presidente Lula, ao decretar a intervenção federal na segurança pública do DF, prometeu punir os financiadores do terrorismo em Brasília.

