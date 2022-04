"Para baixar o preço da comida, tem que baixar o preço da gasolina", diz Lula (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT), em vídeo divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira, 7, denunciou a situação em que o povo brasileiro foi jogado com as políticas neoliberais de Jair Bolsonaro (PL).

O povo “está comendo menos e comprando menos, porque os preços estão muito caros”, destacou o ex-presidente, falando da alta inflação no Brasil.

>>> Leia também: Lula explica por que a gasolina está cara

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Para reduzir a inflação é preciso que o governo comece a tomar atitude com relação aos preços administrados pelo governo. Precisa ter responsabilidade com o preço da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha e de energia elétrica”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É da responsabilidade do governo. Ele então que trate de baixar esses preços para que o povo possa saber que quando baixar a gasolina e óleo diesel vai poder baixar o preço da comida”, continuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Leia também: "Voltaremos para abrasileirar o preço das coisas", diz Lula para as massas na UERJ

“O povo não tem dinheiro para comprar, o povo não pode consumir. Não está podendo comprar carne, macaxeira, porque subiu demais. É preciso que a gente volte a recuperar o poder aquisitivo do povo brasileiro”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pra baixar o preço da comida, tem que baixar o preço da gasolina! #EquipeLula



Vídeo: @ricardostuckert pic.twitter.com/cJdKtydOQ7 — Lula (@LulaOficial) April 8, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE