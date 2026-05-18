Petrobras anuncia investimentos de R$ 37 bi em SP até 2030

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta segunda-feira (18), em Paulínia (SP), do anúncio de um pacote de investimentos de R$ 37 bilhões da Petrobras no estado de São Paulo até 2030. Segundo informações divulgadas pelo Palácio do Planalto, a iniciativa deverá gerar cerca de 38 mil empregos diretos e indiretos.

Durante a agenda oficial, Lula visitará a Refinaria de Paulínia (Replan), considerada a maior refinaria da Petrobras e responsável pelo abastecimento de mais de 30% do território nacional. A unidade representa aproximadamente 1% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em faturamento anual.

Expansão da Replan amplia produção de combustíveis

Parte do investimento total, cerca de R$ 6 bilhões, será destinada à Replan. O objetivo é ampliar a capacidade de processamento da refinaria, que deverá passar dos atuais 434 mil barris por dia para 459 mil barris diários até 2027, um aumento de 5%.

A Petrobras também destacou a conclusão da nova Unidade de Hidrotratamento de Diesel da refinaria, que entrou em operação em 2025 após receber investimentos de R$ 2,1 bilhões. Segundo a estatal, a planta elevou em 10% a produção nacional de Diesel S-10, reduzindo a dependência brasileira da importação do combustível.

Petrobras aposta em combustível sustentável de aviação

Entre os projetos ligados à transição energética, a companhia anunciou a adaptação de outra unidade da Replan para produção de SAF (Sustainable Aviation Fuel), combustível sustentável de aviação produzido por meio do coprocessamento de resíduos e óleos de origem animal e vegetal.

A previsão é de que a unidade entre em operação até o fim deste ano. Já uma futura planta dedicada à tecnologia ATJ (Alcohol to Jet), que utilizará etanol como matéria-prima para a produção de SAF, deverá entrar em funcionamento após 2030.

Ainda em Paulínia, a Petrobras pretende instalar uma usina fotovoltaica para abastecimento energético da refinaria. A entrada em operação está prevista para dezembro de 2026.

Investimentos alcançam refinarias e logística no estado

Além da Replan, outras unidades da Petrobras em São Paulo também receberão investimentos relevantes. Entre os projetos previstos está a implantação de uma unidade de SAF e diesel renovável na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), em Cubatão, com operação prevista até 2030.

A Refinaria Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos, terá ampliação da unidade de hidrotratamento de diesel, reforçando a produção de Diesel S-10 e reduzindo a necessidade de importações.

Na Refinaria de Capuava (Recap), em Mauá, a Petrobras ampliará a capacidade da Unidade de Craqueamento Catalítico Fluido de Resíduos, permitindo maior aproveitamento dos óleos do pré-sal. A conclusão da obra está prevista para 2028.

Pacote inclui obras em Santos e na Bacia de Santos

O plano também prevê a implantação do oleoduto OBAPI, que ligará Barueri a Pilões, atravessando 13 municípios paulistas. Segundo a Petrobras, o projeto fortalecerá a logística de transporte de derivados e reduzirá riscos socioambientais.

Na área portuária, será construído um novo píer no Terminal Aquaviário de Santos, além da instalação de estruturas de armazenamento para bunker B24, ampliando a eficiência logística e a capacidade de abastecimento nacional.

Os investimentos ainda contemplam operações na Bacia de Santos, incluindo poços complementares, atividades exploratórias e manutenções operacionais nos campos de Sapinhoá, Mexilhão e Aram.