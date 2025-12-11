Petrobras anuncia regras para repasse de R$ 12,16 bilhões a acionistas

247 - A Petrobras confirmou como será feita a distribuição de R$ 12,16 bilhões em proventos aos acionistas relativos ao terceiro trimestre de 2025. O valor foi aprovado pelo Conselho de Administração em 6 de novembro e agora teve seu detalhamento oficializado pela companhia.

O montante total corresponde a R$ 0,94320755 por ação ordinária e preferencial em circulação e será dividido em duas parcelas. A primeira será paga em 20 de fevereiro de 2026, no valor de R$ 0,47160378 por ação, integralmente em juros sobre capital próprio (JCP), modalidade que sofre incidência de Imposto de Renda.

A segunda parcela será depositada em 20 de março de 2026, também no valor de R$ 0,47160377 por ação. Desse total, R$ 0,17518233 serão pagos como JCP, enquanto R$ 0,29642144 corresponderão a dividendos, estes isentos de tributação.

Considerando a composição acionária da estatal, que reúne cerca de 12,89 bilhões de papéis, o volume aprovado equivale a aproximadamente R$ 8,34 bilhões em JCP e R$ 3,82 bilhões em dividendos. Somados, atingem os R$ 12,16 bilhões anunciados no Fato Relevante.

A Petrobras informou ainda que ambas as parcelas serão corrigidas pela variação da taxa Selic entre 31 de dezembro de 2025 e as respectivas datas de pagamento. Os proventos serão incluídos na proposta de remuneração a ser analisada pela Assembleia Geral Ordinária de 2026, referente ao exercício de 2025.