Petrobras Biocombustível amplia exportação de biodiesel à Europa

247 - A Petrobras Biocombustível (PBIO) realizou, nesta quarta-feira (10), sua segunda remessa de biodiesel ao mercado europeu, consolidando o avanço da companhia no comércio internacional do setor. O carregamento, composto por 2.500 toneladas de B100, saiu da Usina de Candeias, na Bahia, com destino à Alemanha, onde será usado no transporte rodoviário.

No segundo parágrafo, conforme informado pela Broadcast, a PBIO destacou que o biocombustível é derivado de óleo técnico de milho (TCO), a mesma matéria-prima utilizada na primeira exportação, concluída em agosto. Segundo a empresa, o produto garante redução de 84,8% das emissões de gases de efeito estufa em comparação ao diesel fóssil.

A operação ocorreu em parceria com a biorrefinaria Inpasa, que também participou da exportação anterior, realizada a partir do Porto de Aratu, na Bahia. Para o diretor de Biodiesel da PBIO, Flavio Tomiello, o êxito inicial permitiu ampliar as possibilidades comerciais da subsidiária. “O sucesso da primeira operação abriu caminho para a estruturação de novos contratos e para o fortalecimento da atuação internacional da companhia”, afirmou.

Fundada em 2008, a PBIO é uma subsidiária integral da Petrobras e conta com três usinas: Montes Claros (MG), Candeias (BA) e Quixadá (CE) – esta última atualmente paralisada. A empresa vem adotando uma estratégia de expansão externa, aproveitando a crescente demanda europeia por combustíveis renováveis.