Petrobras descobre petróleo de “excelente qualidade” na Bacia de Campos

247 - A Petrobras confirmou uma descoberta relevante de petróleo no pós-sal da Bacia de Campos, após concluir a perfuração de um poço no bloco Sudoeste de Tartaruga Verde, a 108 quilômetros da costa de Campos dos Goytacazes. A avaliação inicial da estatal aponta para óleo de “excelente qualidade”, reforçando o potencial produtivo da região e sinalizando novas perspectivas para a indústria energética nacional. As informações são do Brazil Stock Guide.

Segundo os dados divulgados, o poço – perfurado até 734 metros – teve sua etapa inicial concluída, mas ainda passará por uma série de testes para determinar sua capacidade real de exploração e a viabilidade econômica da área.

Adquirido em setembro de 2018 durante a 5ª Rodada de Partilha de Produção, o bloco Sudoeste de Tartaruga Verde é administrado pela Pré-Sal Petróleo (PPSA) e tem a Petrobras como operadora exclusiva, com 100% de participação. A área se soma a outros ativos estratégicos da companhia na Bacia de Campos, considerada uma das mais importantes províncias petrolíferas do país.