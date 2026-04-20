Petrobras expande reservas com novo bloco em São Tomé e Príncipe

247 - A Petrobras informou que assumiu a operação de um bloco offshore em São Tomé e Príncipe da empresa Oranto, com 75% da participação, expandindo sua atuação no continente africano.

A estatal brasileira possui desde 2024 participação em blocos no país africano. A companhia disse no comunicado, de sexta-feira (17), que busca diversificar seu portfólio para recompor suas reservas de petróleo e gás.

Localização do Bloco 3, offshore – São Tomé e Príncipe (Foto: Petrobras)

A AEPET (Associação dos Engenheiros da Petrobras) disse em nota nesta segunda-feira (20) que a estratégia de diversificação de portfólio da Petrobras, por meio da exploração de novas fronteiras no exterior, já é conhecida. Segundo a entidade, a estratégia permite à Petrobras repor suas reservas a longo prazo.

"Isso é importante porque São Tomé e Príncipe continua sendo uma bacia de fronteira pouco explorada, onde grandes empresas e players regionais têm buscado exposição a projetos offshore de alto risco e alto potencial. Para a Petrobrás, o acordo do Bloco 3 se encaixa em seu plano de negócios para 2026-2030 e apoia uma lógica estratégica já conhecida: usar a exploração internacional seletiva para diversificar o portfólio, ao mesmo tempo em que reforça a reposição de reservas de petróleo e gás a longo prazo. Essa abordagem também está alinhada com a recente mensagem da empresa sobre o retorno à África após anos de atividade limitada fora do Brasil", diz a AEPET.