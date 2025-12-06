Pix bate recorde e ultrapassa 300 milhões de transações em um único dia

247 – O Pix voltou a quebrar recordes e consolidou-se como a principal infraestrutura digital de pagamentos do país. Na sexta-feira, 5 de dezembro, o sistema processou 313,3 milhões de transações em apenas 24 horas, ultrapassando com folga a marca anterior, registrada uma semana antes. As informações foram divulgadas pelo Brazil Stock Guide com base em dados do Banco Central.

De acordo com a publicação, o volume financeiro movimentado também atingiu um patamar inédito: R$ 179,9 bilhões, revelando a força do sistema diante do aumento simultâneo de renda disponível e do início do ciclo de consumo de fim de ano.

Confluência de salários e 13º impulsionou os números

Economistas ouvidos pela reportagem original destacam que o salto se deve à coincidência rara de fatores sazonais. O início de dezembro concentra o pagamento dos salários mensais, enquanto a maior parte das empresas antecipa a primeira parcela do 13º salário para o fim de novembro. Esse acúmulo coloca mais liquidez no mercado e estimula pagamentos de contas, transferências entre pessoas e compras no varejo antes do Natal.

Recordes sucessivos confirmam mudança estrutural no sistema financeiro

A matéria do Brazil Stock Guide ressalta que a sequência de picos diários é mais um indicativo de que o Pix se tornou uma infraestrutura pública essencial na economia brasileira. A plataforma já ultrapassa 160 milhões de usuários e vem substituindo transferências tradicionais e, em diversos segmentos, até pagamentos com cartões.

Autoridades do Banco Central afirmam que a capacidade do sistema de operar com estabilidade em momentos de demanda extrema é crucial, especialmente no fim do ano, quando o fluxo de transações dispara. Os dados mais recentes reforçam ainda a transição do Brasil para um ambiente de pagamentos em tempo real, de alta frequência, que transforma hábitos de consumo, a lógica de funcionamento dos bancos e a própria arquitetura do mercado de meios de pagamento.

Pix se consolida como mecanismo padrão de movimentação diária

Com adoção crescente e volumes inéditos, o Pix se afirma como o principal mecanismo de circulação de dinheiro no país, fator que redefine a experiência financeira de consumidores, comerciantes e instituições. O novo recorde de mais de 300 milhões de transações diárias marca um ponto de inflexão e evidencia que a tendência é de expansão contínua rumo às festas de fim de ano — tradicionalmente o período de maior movimentação econômica do Brasil.