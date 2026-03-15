Pochmann abre ano letivo da FESPSP com debate sobre o futuro do Brasil

247 - A Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) promove, nesta segunda-feira (16), a aula magna de abertura do ano letivo da pós-graduação com a participação do economista Marcio Pochmann, presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O encontro terá início às 19h, no campus da instituição na Vila Buarque, na região central da capital paulista.

A atividade abordará o tema “Como entender os rumos do Brasil no século XXI” e discutirá os principais desafios econômicos e sociais do país diante das transformações globais. A aula será aberta ao público e também transmitida ao vivo pelo canal da instituição no YouTube (@fespspcomunica).

Na avaliação de Pochmann, o cenário internacional atual — marcado por crises geopolíticas, como o conflito no Oriente Médio, e pelo deslocamento do dinamismo econômico para a Ásia — exige que o Brasil adote uma visão estratégica capaz de reposicionar o país na transição para a economia digital.

Entre os obstáculos apontados pelo economista estão processos que ele define como “desmodernização” da indústria brasileira, caracterizados pela perda de complexidade produtiva, além da “reprimarização” da economia, que aumenta a dependência da exportação de commodities.

Outro fator destacado por Pochmann é a precarização do mercado de trabalho. Segundo o presidente do IBGE, esse processo reduz salários e desestimula a qualificação profissional, criando dificuldades adicionais para que o país se integre às novas cadeias tecnológicas da economia global.

Na avaliação do economista, superar esses entraves exige a retomada de um projeto nacional de desenvolvimento. Esse caminho, segundo ele, passa pela criação de novas estruturas produtivas e pelo fortalecimento da integração sul-americana, especialmente em iniciativas voltadas para o Oceano Pacífico, com o objetivo de consolidar a região como parceira estratégica no comércio internacional.

Evento abre atividades da pós-graduação

A aula magna integra a programação de abertura do ano acadêmico da pós-graduação da FESPSP, tradicional instituição de ensino superior fundada em 1933 e reconhecida pela formação nas áreas de sociologia, ciência política e gestão pública.

O evento ocorrerá no auditório da escola, localizado na Rua General Jardim, na Vila Buarque. A participação é gratuita e aberta ao público, com emissão de certificado para os inscritos. A organização também disponibilizará transmissão online pelo canal oficial da instituição no YouTube.