Preços do petróleo fecham em alta, perto de máxima de 4 meses

NOVA YORK, 28 Jan (Reuters) - O preço do petróleo atingiu nesta quarta-feira o nível mais alto desde o final de setembro, devido às preocupações com o Irã, enquanto um dólar norte-americano fraco ofereceu apoio adicional.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em alta de US$0,83, ou 1,23%, a US$68,40 o barril. Já o petróleo West Texas Intermediate (WTI) encerrou o dia com alta de US$0,82, ou 1,31%, a US$63,21.

Ambos os índices de referência estavam caminhando para seus maiores aumentos mensais em termos percentuais desde julho de 2023, com o Brent devendo subir cerca de 12% e o WTI cerca de 10%.

O presidente dos EUA, Donald Trump, instou o Irã na quarta-feira a sentar-se à mesa e fazer um acordo sobre armas nucleares, ou o próximo ataque dos EUA seria muito pior, mas Teerã disse que, se isso acontecesse, iria revidar como nunca antes.

Um porta-aviões dos EUA e navios de guerra de apoio chegaram ao Oriente Médio, disseram autoridades dos EUA no início desta semana.

"Os mercados estavam em alta devido às preocupações com a armada dos EUA, mas perderam força devido à possibilidade de paz (entre a Rússia e a Ucrânia)", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

As negociações trilaterais entre a Rússia, a Ucrânia e os EUA devem ser retomadas em Abu Dhabi em 1º de fevereiro, segundo a agência de notícias russa Interfax, citando o Kremlin.

Uma surpreendente redução nos estoques dos EUA também deu suporte aos preços do petróleo.

A Administração de Informações sobre Energia dos EUA disse na quarta-feira que os estoques de petróleo bruto do país caíram 2,3 milhões de barris, para 423,8 milhões de barris na semana encerrada em 23 de janeiro, em comparação com as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters de um aumento de 1,8 milhão de barris.