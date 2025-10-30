Previdência bate recorde com 62,2 milhões de contribuintes

247 - A Previdência Social atingiu, em 2024, o maior número de contribuintes pessoas físicas de sua história: 62,2 milhões de brasileiros fizeram contribuições ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) no período. Segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS) 2024, houve um aumento de 1,6 milhão de contribuintes pessoas físicas em relação a 2023, consolidando um recorde histórico. O total de contribuintes, somando pessoas físicas e jurídicas, chegou a 76,6 milhões — um crescimento de 7,4% na última década.

Mulheres ampliam participação no sistema previdenciário

O relatório aponta que as mulheres têm ampliado sua presença entre os segurados. Elas representam 46,7% dos contribuintes, enquanto os homens correspondem a 53,3%. No entanto, o ritmo de crescimento feminino foi mais acelerado: alta de 11,3% em dez anos, contra 4,6% entre os homens.

O coordenador-geral de Estatísticas e Estudos Previdenciários do Ministério da Previdência Social, Alexandre Zioli, destacou a importância do levantamento. “O AEPS permite à população conhecer, mensurar e avaliar as interações que acontecem entre a Previdência Social e a sociedade, tais como proteção social, mercado de trabalho, demografia e finanças públicas”, afirmou.

Concessão de benefícios também quebra recorde histórico

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concedeu 6,9 milhões de benefícios em 2024, o maior número já registrado. Esse volume representa um aumento de 33,1% na comparação com 2014. O desempenho foi impulsionado pelo Programa de Enfrentamento da Fila da Previdência Social (PEFPS), que vigorou até dezembro de 2024, e pela implantação do AtestMed, sistema que permite o reconhecimento de benefícios por incapacidade temporária mediante análise documental de atestados médicos, sem necessidade de perícia presencial.

Essa inovação reduziu o tempo de espera e aumentou a agilidade nas concessões. Cada período de afastamento é considerado um benefício separado, sem prorrogação, o que também contribuiu para o crescimento dos números.

Aumento de benefícios movimenta economia e representa 6,69% do PIB

A emissão líquida de benefícios do RGPS alcançou R$ 785,6 milhões em 2024, um avanço de 8,4% em relação a 2023. O valor equivale a 6,69% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, demonstrando o impacto econômico da Previdência Social no país.