Produção da Petrobras cresce 11% e atinge 3 milhões de barris em 2025

247 - A produção total de petróleo e gás natural da Petrobras chegou a 2,99 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2025, alta de 11% em relação a 2024. O volume superou em 2,8 pontos percentuais o limite superior da meta anual. Segundo a Agência Petrobras, o desempenho também resultou no melhor índice de reposição de reservas da última década. A estatal adicionou 1,7 bilhão de barris de óleo equivalente em reservas provadas, alcançando índice de reposição de 175%. A relação entre reservas provadas e produção atingiu 12,5 anos.

No mercado interno, as vendas de derivados somaram 1,747 milhão de barris por dia, alta de 1,6% em relação ao ano anterior. Diesel, gasolina e querosene de aviação responderam por 74% do total. A comercialização de querosene de aviação cresceu 6% no período, alcançando o melhor resultado em seis anos.

Expansão operacional e eficiência

A produção comercial de petróleo e gás natural atingiu 2,62 milhões de barris de óleo equivalente por dia, acima da meta projetada. Entre os fatores que contribuíram para o resultado estão a ampliação da capacidade dos FPSOs Almirante Tamandaré e Marechal Duque de Caxias, além do avanço operacional das plataformas Maria Quitéria, Anita Garibaldi, Anna Nery e Alexandre de Gusmão.

A eficiência operacional ficou 3,6% acima do resultado de 2024, com destaque para plataformas na Bacia de Santos. Também houve redução de perdas por paradas de manutenção na Bacia de Campos e aumento da produção de líquidos de gás natural com melhorias na unidade do Complexo de Energias Boaventura.

Ao longo do ano, foram colocados em operação 44 novos poços produtores marítimos, sendo metade na Bacia de Santos e metade na Bacia de Campos. A companhia também interligou 77 poços entre produtores e injetores.

A produção total operada alcançou 4,32 milhões de barris de óleo equivalente por dia. A produção própria atingiu 2,99 milhões de barris por dia. No pré-sal, a produção operada chegou a 3,70 milhões de barris por dia e a produção própria somou 2,45 milhões de barris por dia.

Recordes em campos e exportações

As plataformas do campo de Búzios superaram a marca de 1 milhão de barris de petróleo por dia em 29 de outubro. Já os campos de Tupi e Iracema alcançaram a produção de 1 milhão de barris por dia em 9 de janeiro de 2026. As exportações de petróleo registraram média anual recorde de 765 mil barris por dia e recorde trimestral de 999 mil barris por dia no quarto trimestre de 2025.

Na logística, foram registradas 354 operações de transferência entre navios para exportação de petróleo e óleo combustível. No Terminal de Angra dos Reis ocorreram 1.470 operações desse tipo, enquanto o Terminal de São Luís registrou 80 operações.

O terminal de Santos atingiu recorde mensal de escoamento de derivados em fevereiro de 2025. O terminal do Rio de Janeiro registrou recorde mensal de escoamento de GLP por navios em agosto de 2025.

Refino e combustível sustentável

O parque de refino alcançou um fator de utilização total de 91% em 2025. Diesel, gasolina e querosene de aviação responderam por 68% da produção total. A participação do petróleo do pré-sal na carga processada permaneceu em 70% ao longo do ano.

A Petrobras realizou as primeiras entregas de combustível sustentável de aviação produzido integralmente no Brasil. O volume de 3 mil metros cúbicos abasteceu distribuidoras no Aeroporto Internacional Tom Jobim.