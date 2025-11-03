Reforma Casa Brasil começa a operar nesta segunda-feira com crédito de R$ 40 bilhões

247 - O Programa Reforma Casa Brasil, iniciativa do Governo Federal voltada à melhoria habitacional, entrou em operação nesta segunda-feira (3). A medida promete facilitar a vida de milhões de famílias que sonham em reformar ou ampliar suas moradias, oferecendo crédito com juros reduzidos e prazos estendidos de pagamento.

A nova linha de financiamento foi criada pelo Ministério das Cidades, em parceria com o Ministério da Fazenda e a Caixa Econômica Federal, e conta com R$ 40 bilhões em recursos. O objetivo é financiar obras em áreas urbanas, permitindo desde reparos simples — como troca de pisos e telhados — até ampliações e instalação de energia solar.

Financiamento por faixas de renda

Inspirado no modelo do Minha Casa, Minha Vida, o programa é dividido em três faixas de renda. As famílias com renda mensal de até R$ 3.200 terão acesso a juros de 1,17% ao mês, enquanto aquelas com renda entre R$ 3.200 e R$ 9.600 pagarão juros de 1,95%. Os financiamentos vão de R$ 5 mil a R$ 30 mil, com prazos entre 24 e 60 meses e limite de 25% da renda familiar para o valor da prestação.

Já a faixa 3, voltada para famílias com renda superior a R$ 9.600, permite o financiamento de até 50% do valor do imóvel, limitado a R$ 1,125 milhão, com prazo de até 180 meses. A taxa de juros máxima é de 1,95%, podendo ser reduzida conforme análise de crédito individual.

Como solicitar o crédito

Os interessados podem fazer a simulação e adesão pelo site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal, sem necessidade de ir a uma agência. A contratação será totalmente digital, mas também poderá ser feita presencialmente.

Após a aprovação da análise de crédito, 90% do valor solicitado é liberado na conta bancária do beneficiário. Os 10% restantes são pagos após o envio, via aplicativo, de fotos que comprovem a conclusão da obra.

Uso dos recursos e abrangência

O financiamento pode ser utilizado para compra de materiais de construção, pagamento de mão de obra e contratação de serviços técnicos. Estão incluídas reformas como pintura, troca de telhado, ampliação de cômodos e até instalação de painéis solares.

O programa abrange os 26 estados, o Distrito Federal e todos os 5.571 municípios brasileiros, podendo contemplar também imóveis de uso misto (residencial e comercial). Segundo o governo, proprietários que alugam seus imóveis também podem participar, embora o foco seja beneficiar as famílias que residem nas casas a serem reformadas.

Impacto econômico e social

O ministro das Cidades, Jader Filho, ressaltou o potencial do programa para impulsionar a economia e gerar empregos. “Muitas famílias sonham em construir um cômodo a mais ou melhorar o telhado. Com o programa, vamos movimentar a indústria, gerar renda e empregar arquitetos, engenheiros, pintores e outros profissionais. A reforma está chegando para que as famílias recebam seus entes queridos com a dignidade que merecem”, afirmou.